-''GAZETECİ SELİM PEHLİVANLI'YI ANMA TOPLANTISI'' KIRIKKALE (A.A) - 08.12.2010 - Kırıkkale'de 1950'li yıllarda kentin ilk yerel gazetesini çıkaran Selim Pehlivanlı için anma programı düzenlendi. Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale ve Yöresi Tarihi Araştırmaları Merkezi, İl Gazetesi ve Pusula Gazetesi tarafından Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, ''Kırıkkale'de Yerel Basının Gelişmesi ve Kırıkkale Gazetesi Selim Pehlivanlı'yı Anma Programı''nda konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, Kırıkkale basınının geçmişinin 1950'li yıllara dayandığını söyledi. Bengi, Anadolu'da yerel gazeteciliğin geçmişinin de Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar uzandığını belirterek, Milli Mücadele yıllarında yerel basının çok etkili ve gayretli olduğunu kaydetti. Kırıkkale söz konusu olduğunu kentin uzun yıllar Ankara'nın ilçesi olması nedeniyle yerel basın konusunda ancak 1950'li yıllarda Selim Pehlivanlı'nın gayretleriyle var olmaya başladığını ifade eden Bengi, ''Bugün Kırıkkale'de gerçekten çok etkili ve güçlü bir yerel basın var. Kırıkkale basınının bu etkisinden çok düzgün bir gazetecilik faaliyeti icra etmesinde sanırım 1950'li yıllara giden bu köklü geçmişin önemli bir payı var. Kırıkkale gazetesinin bir mektep şeklinde faaliyet göstermesinin payı vardır'' dedi. -''YEREL MEDYA TOPLUMLA İÇ İÇEDİR''- Bengi, Kırıkkale'nin il olmasından sonra kent basınının çok daha güçlü bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: ''Yerel medya ulusumuzun kılcal damarları gibi bütün bünyemize nüfuz etmiş ve halkın sesini tüm yöneticilere ileten, kamu ile halk arasında bir köprü mesafesinde olan çok eşsiz bir faaliyet mecrasıdır. Özellikle yerel sorunlarımızda hemen başucumuzda yeralır. Kapı komşumuz gibidir. Belki kapı komşumuzun bile kimi zaman ifade edemediği söylemediği gerçekleri haberleri yerel medya bize iletir. Doğumumuzda beraberdir acılı zamanlarımızda beraberdir. Yerel medya toplumla iç içedir, iç içe faaliyet gösterir. O nedenle yerel medya ile halk arasında çok güçlü bir iletişim vardır. Halkın nabzını tutmak istiyorsanız yerel medyaya göz atmanız yeterlidir.'' Günümüzde bir küreselleşme olgusundan söz edildiğini, özellikle medya sektöründe bir tekelleşme olgusunun ötesinde, bir küreselleşme durumunun gözlemlendiğini belirten Bengi, ülkelerin basın kuruluşlarının, küresel basın kuruluşlarınca sahiplenildiği bir sürecin yaşandığını anlattı. Bengi, küreselleşme denilen olgunun yerel medyaya da yansıdığını belirterek, son dönemlerde küreselleşme gerçeğinin yanı sıra ''glokalleşme'' tabir edilen, küresel içerisinde yerel değerleri keşfetme durumundan da söz edildiğine dikkati çekti. -BİZ YEREL BASINA KOLAYLIK SAĞLAMAK İSTİYORUZ- Genelde bir küreselleşme olgusu olduğunu, uyduların herkesin evine dünyayı getirdiğini anlatan Bengi, şöyle devam etti: ''Ama onun ötesinde bir lokalleşme de var. Bir yerelleşme olgusunu da beraberinde yaşıyoruz. Kırıkkale'nin göbeğinde veya bir köyünde internet bağlantısı olan bir yerden, bu yöreyle ilgili haberleri biz bütün dünyaya internet vasıtasıyla iletebilme imkanına sahip olduk. Dolayısıyla glokalleşme denilen olay, yerelliğin keşfi, yerel değerlerin küresel ölçeğe taşınması, bir başka şekilde sesimizin, yerel değerlerin tüm ülkeye, dünyaya taşınması, aktarılması fırsatını da beraberinde getiriyor. o bakımdan yerel medyanın güçlendirilmesi, daha etkili hale getirilmesi, daha yaygın bir şekilde sesini iletebilmesi, teknolojiden daha etkili bir şekilde istifade edebilmesinin sağlanması gerekir diye düşünüyorum.'' Bengi, Anadolu Ajansı olarak, ''Yerel medyaya neler yapabiliriz, onlara nasıl bir destekte bulunabiliriz? Milli mücadelenin en büyük motivasyon unsuru olan bu yerel medyaya, Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin sesini duyurmak amacıyla kurulmuş olan Anadolu Ajansı'nın bu vefa borcunu nasıl ödeyebiliriz?'' diye düşündüklerini ve bu kapsamda yerel medyanın haber ihtiyacının karşılanması için ''İl Bülteni'' adı altında bir yayın faaliyetinin içerisine girdiklerini dile getirerek, yaklaşık 7 yıldır faaliyette olan il bülteni ile 81 ilin yerel ölçekteki haberlerini internet üzerinden, yerel medya kuruluşlarına aktardıklarını bildirdi. Bu konuda eleştiriler aldıklarını anlatan Bengi, ''Yerel medyanın haber ihtiyacını biz karşılayalım şeklinde bir örgütlenme içerisine girerken, farklı bir yaklaşımla yerel medyayı yönlendirme, tek düze bir hale getirme gibi eleştiriler yöneltiliyor. Ben bu eleştirilerin yerinde olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız yerel basına destek olmaktır. Yerel medyanın istihdamı noktasında olumsuz bir rol üstlendiğimiz şeklinde de eleştiriler alıyoruz. Ben bu eleştirinin de yerinde olmadığını düşünüyorum. Biz yerel basına kolaylık sağlamak istiyoruz'' diye konuştu. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale ve Yöresi Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı ve İl Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Çetin de programda, Kırıkkale'de ilk gazeteyi çıkaran gazeteci Selim Pehlivanlı ile ilgili anılarını anlattılar. Vali Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Dr. Hilmi Bengi'ye teşekkür plaketi verdiği programın ardından, katılımcılar ''Kırıkkale'de Yerel Basının Tarihi'' adlı sergiyi gezdiler.