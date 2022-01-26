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Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

26 Ocak 2022 12:33

Katıldığı televizyon programının ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
 
Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı 'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklaması yaptı.
 
Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."

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