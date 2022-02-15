Gazeteci Sedat Bozkurt: Gül'ün gidişinde Uğur Dündar'a soruşturma açılmasına itirazı etkili oldu

Gazeteci Sedat Bozkurt, TELE 1 yayınında "eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün görevden alınmasında Uğur Dündar hakkında soruşturma açılmamasına, tutuklanma talebine itiraz etmesinin etkili olduğunu" ileri sürdü.

Gazete Duvar yazarı Sedat Bozkurt, TELE 1’de yayınlanan Zeynel Lüle’nin sunduğu Gerçeğin İzinde programına konuk oldu. Bozkurt programda, Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında kullandığı atasözü sebebiyle gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanırken Dündar'a soruşturma açılmamasında Abdülhamit Gül'ün etkisi olduğunu söyledi.

“Milli görüş artık devlet yönetiminde temsil edilmiyor”

Bozkurt, "eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün görevden alınmasında Uğur Dündar’ın tutuklanması talebine itiraz etmesine" işaret ederek şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan siyasetini devletle devletin kurumlarıyla yapıyor. Abdülhamit Gül’e bunun üzerine neden gidilmediği soruldu. Gül, Uğur Dündar’ın soruşturmaya dahil edilmemesi ve tutuklanmaması sebebiyle eleştirilmişti. Gül, Milli Görüş geleneğini temsilen oradaydı. Bu temsil görevi Numan Kurtulmuş’u da bağlıyordu. Adalet bakanısınız ama altınızda iradeniz, egemenliğiniz dışında muhtelif yapılar var. Onlara karşı direnemiyorsunuz. Bu dramatik bir tablo. Onların terminolojisiyle Gül, affını istedi. Gül’ün ayrılmasıyla Milli Görüş artık devlet yönetiminde temsil edilmiyor. Numan Kurtulmuş temsil ediyor yalnızca."