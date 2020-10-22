Gazeteci Sabiha Temizkan bir tweet attı, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Sabiha Temizkan, 6 yıl önce tek bir Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay ceza aldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında gazeteci Temizkan ceza aldı.

1 yıl 3 ay ceza alan Temizkan'ın cezası "Pişmanlık göstermediği, aynı suçu tekrar işleyebileceği" gerekçesiyle ertelenmedi.

Karar duruşmasında Temizkan 2014 yılında paylaştığı bir tweet'le ilgili “Bir haber paylaşımı yaptım fakat altına link koymayı unutmuştum. Böyle bir paylaşımla suç işlediğimi düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Temizkan ceza ile ilgili de "Pişman değilim çünkü haber paylaştım ve bunu yapmaya da devam edeceğim" diye konuştu.