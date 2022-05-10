Van'da 80 yaşındaki engelli Makbule Özer ve 70 yaşındaki eşi Hadi Özer tutuklandı

Van’ın Edremit ilçesinde, “yardım ve yataklık” suçlamasıyla yargılandıkları davada 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaları Yargıtay tarafından onanan 80 yaşındaki Makbule Özer ve 70 yaşındaki eşi Hadi Özer tutuklanarak cezaevine konuldu. Makbule Özer’in yüzde 52 oranında engelli raporu bulunuyor.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Edremit ilçesinde 2018’de evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve yargılandıkları davada, “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla 1 yıl 13 ay hapis cezası verilen Makbule Özer (80) ve eşi Hadi Özer’in Özer’in (70) cezaları Yargıtay tarafından onandı. Özer çiftinin avukatı Dilan Kunt Ayan, Makbule Özer’in yüzde 52 engelli olduğunu dair raporla birlikte cezasının ev hapsi olarak infaz edilmesi için başvuruda bulundu.

Van İnfaz Hakimliği 29 Nisan’da verdiği kararda, avukat Ayan’ın talebini, “yasal şartlar oluşmadığı” gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine 80 yaşındaki Makbule Özer ve 70 yaşındaki eşi Hadi Özer, Van T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Tutuklanan Özer çiftinin çocukları Übeydullah Özer, karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Özer paylaşımında "Sevgili annem ve babam sizlere yapılan bu haksızlığı Allah kabul etmesin" ifadelerine yer verdi.