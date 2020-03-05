Gazeteci Ruken Demir tahliye edildi

İzmir’de 26 Kasım 2019 tarihinden beri tutuklu olan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ruken Demir'in haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe gösterilerek "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 26 Kasım'dan beri tutuklu olan gazeteci Demir'in tahliyesine karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, açlık grevleriyle ilgili yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tutuklanan Demir hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı, Demir’in yapmış olduğu röportajlardan "sözde röportaj" diye bahsederek, "terör örgütü üyesi" olduğunu iddia etmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 12 Kasım’da gözaltına alınıp, açlık grevleri ve Kaz Dağları’ndaki eylemlere ilişkin yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tutuklanan Demir hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Demir’in Ege Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği ile İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi yöneticileri ve kimi arkadaşları ile yaptığı telefon görüşmeleri suçlama konusu yapılmıştı.

Dava 28 Nisan'a ertelendi

Demir’in ilk duruşması İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, gazeteci Demir'in adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Demir’in sonraki duruşması 28 Nisan'da görülecek.