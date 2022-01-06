Gazeteci Rojhat Doğru’ya müebbet hapis cezası

Gazeteci Rojhat Doğru’ya “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davada müebbet ile 12 yıl, 1 ay hapis cezası verildi.

Eski Gelî Kurdistan TV kameramanı Rojhat Doğru’nun, sosyal medya paylaşımları, aleyhindeki tanık beyanı, haber takibi yaptığı 6 – 8 Ekim 2014 Kobani protestolarına katıldığı ve cezaevinde birlikte kaldığı oda arkadaşlarına para gönderdiği gerekçesiyle “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın görülmesine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Gazetete Karınca'da yer alan habere göre, Doğru’nun katılmadığı duruşmada, avukat Resul Tamur hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı önceki celse bütün suçlamalardan ceza istemiyle verdiği mütalaasını tekrarladı.

Avukat Resul Tamur, söz konusu iddiaların 3 dosyanın birleştirilmesi sonucu oluşturulduğunu kaydederek, mütalaanın savunmayı kısıtlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Doğru’nun “kasten yaralama suçlamasında” 302 kapsamında yargılandığını dile getiren Tamur, bunun katılan olmayan müştekinin ifadelerine dayandırıldığını, müştekinin beyanlarının da dosya içeriği ile uyuşamadığını aktardı.

"Hayatın olağan akışına aykırı"

Müvekkilinin bir eliyle kamerayı tutarak, diğer eliyle silahlı saldırıda bulunmasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayan Tamur, “Müvekkilin yaptığı çekimler müştekinin anlatımını doğrulamamakta, karşı tarafta da bir saldırının olduğunu göstermekte, bu çekimlerden dolayı müvekkil ödül alınca müvekkilimize yönelik ithamlar meydana gelmiş, bu husumet kaynaklı bir ithamdır. Müvekkilimize bir gazetecidir, müvekkilimize basın kartı verilmemesi bu gerçeği değiştirmemektedir” dedi.

Tutuklu Turgut Çelik’in yazdığı iddia edilen notta ismi geçen “Rojhat”ın Rojhat Doğru olduğuna dair suçlamaların mahkemeye bizzat katılan Çelik tarafından reddedildiğini hatırlatan Tamur, “Yazılar üzerine de herhangi bir inceleme yapılmadığından bu dokümanı hükme esas alınması kabul edilemez ve yine müvekkilin örgüt propagandası yaptığı iddiası yasal değildir.” diye savunma yaptı.

302’den 2 defa ceza

Mahkeme, anayasal suçlar kapsamında değerlendirdiği öne sürülen fiiller için Doğru’ya önce 302’nci maddeden ağırlaştırılmış müebbet, ardından indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Doğru’nun müşteki Rıdvan Özmen’i kasten yaralamaya teşebbüs suçlamasında anayasal suçlar kapsamında değerlendiren mahkeme, önce 302’den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından, bu iddiadan verdiği cezayı suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 10 yıl 10 aya indirdi.

“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla Doğru’ya 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı denetimli serbestliğe tabi tutarak erteledi. Mahkeme, hükümle birlikte Doğru’nun tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.