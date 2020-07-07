Yangının fotoğrafını anlattı: Ekinlerinin yandığını görünce kafamı iki elimle alıp "Ah Fatma teyze" dedim

Çanakkale'nin Gelibolu Ilgardere'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu zorlukla kontrol altına alındı. 450 hektar orman alanının ve henüz hasat edilmeyen tarlalarının da zarar gördüğü yangını en başından itibaren takip eden gazeteci Resul Oruçoğlu, yangında çekilen fotoğrafını "Köylülerin umutlarını bağladığı ekinlerin yandığını görünce kafamı iki elimle sıkıştırıp, 'Ah Fatma teyze' dedim" sözleriyle anlattı.

Haberini aldıktan sonra hemen olay yerine geldiklerini anlatan gazeteci Resul Oruçoğlu, yangın bölgesinde çekilen fotoğrafını, "Fatma teyzenin haykırışları geldi aklıma. Yanan tarlasının arkasından nasıl gözyaşı döktüğü. Duygulandım, eğildim, yanan buğday taneleri sıcaktı ve orada Fatma teyze olsaydı hiçbirimiz gözyaşlarımızı tutamazdık. Fatma teyze aklıma gelince elimden kamerayı bıraktım, başımı ellerimin arasına alarak "Ah Fatma teyzem" dedim. Sonra arkadaşlar arkamdan fotoğrafımı çekmişler" diyerek anlattı.

Oruçoğlu, şöyle devam etti:

"Gözümüzü kırpmadık. Akşam köyün boşaltılmasını haberleştirdik. Geceyi ekinleri yanan köylüler ile geçirdik, Fatma teyze ile Ahmet amcayla. Gece yangında bir sürü yaşlı insanı dumanlardan kaçırıp belki hayatını kurtaran Simge ile. Çok duygulandım. Onlarla olmak çok güzeldi ama çok acı çektikleri her hallerinden belliydi. Bunları haberleştirmeye çalıştık. Çok zor bir geceydi. Sabaha kadar hep dua ettiler, ekinlerine bir şey olmasın diye. Fatma teyzenin eşi, onu yangından önce tarlaya götürmüş, "rekor verim alacağız" demiş. Sonra sabah o tarlaları haber yapmaya gittiğimiz de gece alev alev yandığı aklıma geldi. Haberci olarak çok şeyler yaşadık, insanların çocukları gözümüzün önünde öldü. Çok duygulu anlarımız oldu ama bu benim için sayılıdır. O yaşadıklarım da bunlardan biriydi."

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