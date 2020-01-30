Gazeteci Pelin Ünker'in Paradise Papers yazı dizisi sebebiyle yargılandığı dava ertelendi

Gazeteci Pelin Ünker'in Malta’daki off-shore hesaplara ilişkin yazdığı Paradise Papers yazı dizisi hakkında Ünker ve dönemin Cumhuriyet gazetesi yetkili Orhan Erinç'e açılan davanın 4. duruşması İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Cumhuriyet gazetesi avukatı katılmadı.

Çalık Holding'in açtığı tazminat davasının duruşmasında, mahkeme daha önce zamanaşımından düşme kararı verilen habere dair ceza dosyasını istedi. Dava 28 Nisan’a kaldı.

28 Mart 2019 tarihinde, "iftira ve hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 8 bin 860 lira para cezasına mahkûm edilen Ünker'in cezası zamanaşımı gerekçesiyle düşürülmüştü.

TIKLAYIN - Paradise Papers belgelerini haberleştiren Pelin Ünker hakkındaki dava düştü