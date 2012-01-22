-Gazeteci Palancıoğlu, vefat etti İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Gazeteci Şakir Palancıoğlu, (83) hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamada, Palancıoğlu'nun dün hayatını kaybettiği belirtilerek, ''Çok değerli meslektaşımız, sürekli basın kartı sahibi Şakir Palancıoğlu'nu kaybettik. Gazeteci meslektaşımız Şakir Palancıoğlu'nu sevgi ve saygıyla anarken ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz'' denildi. Gazeteci Palancıoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Esentepe Nimet Abla Camisi'ndeki cenaze töreninden sonra Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. Şakir Palancıoğlu 1929 yılında Çankırı'da doğdu. Gazeteciliğe 1951 yılında Çankırı'da Devrim Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Palancıoğlu, Doğru Yol, Hergün, Yeni Gün, Gençlik Yolu, Tünaydın gazeteleri ile Kadın Çağdaş ve Türkiye dergilerinde görev yaptı.