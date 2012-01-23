T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Palancıoğlu, toprağa verildi İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 17:19

-Gazeteci Palancıoğlu, toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Gazeteci Şakir Palancıoğlu'nun (83) cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle önceki gün evinde yaşamını yitiren gazeteci Şakir Palancıoğlu için, Esentepe Nimet Abla Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Şakir Palancıoğlu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Palancıoğlu'nun cenazesine, eşi Perihan Palancıoğlu, kızı Alev Karasu, torunu Mert Karasu, meslektaşları ve yakınları katıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24