-Gazeteci Palancıoğlu, toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Gazeteci Şakir Palancıoğlu'nun (83) cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle önceki gün evinde yaşamını yitiren gazeteci Şakir Palancıoğlu için, Esentepe Nimet Abla Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Şakir Palancıoğlu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Palancıoğlu'nun cenazesine, eşi Perihan Palancıoğlu, kızı Alev Karasu, torunu Mert Karasu, meslektaşları ve yakınları katıldı.