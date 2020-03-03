TGS: Cumhuriyet yönetimi tutarlı olmalı; Ozan Çepni'yi işe geri almalı

Cumhuriyet gazetesi eğitim muhabiri Ozan Çepni, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinde 2015 yılından beri muhabir olarak çalıştığını belirten Ozan Çepni, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kovuldum! 2015 yılında gazeteciliğe başladığım Cumhuriyet gazetesinden hiçbir gerekçe gösterilmeden 'iş ve işletmenin gereği' denilerek haksız şekilde işten çıkarıldım. Gazetecilik mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Takdir, gazetenin asıl sahibi okurlarındır!" diye yazdı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS), Çepni'nin işten çıkarılmasına 'haksızlık' diyerek tepki gösterdi. TGS Twitter hesabı üzerinden paylaşımda, "Cumhuriyet gazetesi Ankara bürosunda çalışan üyemiz Ozan Çepni'nin işine haksız biçimde son verildi. Emeğin savunucusu olması gereken Cumhuriyet yönetimini tutarlı olmaya ve Ozan Çepni'yi işe geri almaya çağırıyoruz" diye yazdı.

Gazeteci Dayanışma Ağı da Çepni'nin işine son verilmesine, "Gerekçesiz, haksız kıyımlara artık yeter diyoruz! Kurumları, gazeteci kıyımlarına son vermeye çağırıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesi ise, Çepni'ye gönderdiği ihtarnamede işten çıkarılma gerekçesini 'İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan ekonomik nedenler' olarak açıkladı.