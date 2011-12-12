-Gazeteci Ovatman toprağa verildi EDİRNE (A.A) - 12.12.2011 - Tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı emekli Edirne Büro Şefi Erdinç Ovatman'ın cenazesi toprağa verildi. 1986 yılında Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başlayan ve 1997 yılında emekli olan sürekli basın kartı sahibi gazeteci Erdinç Ovatman için, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Yurt Haberleri Müdürü Fatih Ferhat Sürmeli, törende yaptığı konuşmada gazeteci Ovatman ile aynı dönemde çalışma fırsatı bulamadıkları için üzgün olduğunu belirtti. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün de baş sağlığı dileklerini ileten Sürmeli,''Gazeteci arkadaşımızı son yolculuğuna Anadolu Ajansı'ndan uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin diyorum. Ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun'' dedi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise en zor mesleklerden biri olan basın emekçiliğinin, Erdinç Ovatman'dan öğrendiği çok şey olduğunu, kendisini rahmetle andığını ve mekanının cennet olmasını diledi. Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı da Erdinç Ovatman ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını söyledi. Trakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfü Karakaş ise böyle günlerde konuşmanın gerçekten zor olduğunu belirterek ''İnsanın meslek yaşamında önemli olan geride bıraktıkları sicildir. Ben Ovatman'ın meslek sicilinin temiz olduğunu biliyorum. Umarım diğer meslektaşlarımıza da Ovatman'ın sicili örnek olur. Mekanı cennet olsun'' dedi. Konuşmaların ardından emekli imam Nabi Ersoy, cenazenin başında dua etti. Ovatman'ın cenazesi daha sonra Eski Camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Edirne Valisi Gökhan Sözer, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran, Vali Yardımcıları Dr. Ayhan Özkan, Abdullah Aslaner, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETB Başkanı Mustafa Yardımcı, AK Parti Edirne İl Başkanı Müjdat Kahve, CHP Edirne İl Başkanı Şükrü Ciravoğlu, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Topdur, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Güler, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, AK parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Özülkü, ailesi ve gazeteci meslektaşları ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.