Gazeteci örgütlerinden çağrı: Sadece Temmuz ayının son 20 gününde 18 gazeteci gözaltına alındı

Haber takibindeyken “makul şüphe” gerekçesiyle gözaltına alınan dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman ile bir haftayı aşkın süredir gözaltında tutulan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları Zeki Erdem ve Mehmet Emin Yılmaz’ın durumu Meclis’in gündemine taşındı, basın-meslek örgütleri de gazeteciler için çağrı yaptı.

Hatay-Antep sınır hattında “makul şüphe” gerekçesiyle gözaltına alınan, Anadolu Ajansı (AA) ve Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) “2 PKK üyesi yakalandı” diyerek hedef gösterdiği dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman bir haftadır gözaltında tutuluyor.

11 Temmuz’da gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları Zeki Erdem 10, Mehmet Emin Yılmaz ise 8 gündür gözaltIında.

Gözaltındaki gazetecilerin durumu Meclis gündemine taşınırken, gazeteci örgütleri de gazetecilere dair açıklama yaptı.

HDP’den Soylu’ya: Neden dosyalarında ‘gizlilik’ var?

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Antep milletvekili Mahmut Toğrul, 13 Temmuz’da gözaltına alınan Alayamut ve Akman’ın durumuna dikkat çekerek, gazetecilerin haber takibindeyken gözaltına alındığını belirtti.

“’Makul şüphe’ gerekçesi ile gözaltına alınan dihaber muhabirleri 8 gündür hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltında tutulmaktadır” diyen Toğrul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya AA ve DHA’nın gazetecileri neden hedef gösterdiğini sordu.

Gazetecilerin günlerdir neden hâlâ savcı karşısında çıkarılmadığını da soran HDP’li vekil, “Gazetecilik mesleğinin en temel ilkesi olan halkın doğru ve objektif haber alma hakkı, gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla engellenmiş olmuyor mu?” sorusuna da yanıt istedi.

Toğrul ayrıca gazeteciler hakkında herhangi bir yakalama kararı olup olmadığını, neden dosyalarına ‘gizlilik’ kararı konduğunu da sorarak “Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman gibi muhalif gazetecilerden korkmanızın nedeni nedir?” dedi.

ÖGC ve TGS: Gazeteciler serbest bırakılsın

Öte yandan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği de günlerdir gözaltına tutulan gazetecilere ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamada bir yıl içerisinde 370 gazetecinin gözaltına alındığı hatırlatılırken, sadece Temmuz ayının son 20 gününde 18 gazetecinin gözaltına alındığına ve bir gazetecinin tutuklandığına dikkat çekildi.

Gazete Şûjin muhabiri Aysel Işık tarafından yapılan açıklamada, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Zeki Erden ve Özgürlükçü Demokrasi ile Rojeva Medya gazetelerinin dağıtımcısı Mehmet Emin Yılmaz’ın halen Urfa’daki İl Emniyeti’nde tutulduğu kaydedildi.

Ajanslarca hedef gösterilen Alayumat ve Akman’ın durumuna dikkat çeken Işık, bu durumu kınadıklarını belirterek gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise, Akman ve Alayumat ile cezaevlerindeki tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.