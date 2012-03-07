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Yaşam

Gazeteci Oray Eğin gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Bir süredir ABD’de yaşayan ve babasının ölüm haberi üzerine bugün Türkiye’ye dönen gazeteci Oray Eğin gözaltına alındı.

07 Mart 2012 23:39

 

T24 - Bir süredir ABD’de yaşayan ve babasının ölüm haberi üzerine bugün Türkiye’ye dönen gazeteci Oray Eğin, hakkında çıkartılan yakalama kararı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Eğin'e Oda TV davası sanıklarından Soner Yalçın'la yaptığı konuşmaların sorulduğu iddia edildi.  

İbrahim Yıldız'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, THY’ye ait bir uçakla, saat 16.00 sıralarında ABD’den İstanbul’a gelen gazeteci Oray Eğin, pasaport kontrolü sonrası gözaltına alındı. Hakkındaki şikayet üzerine açılan davanın duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı bulunduğu belirtilen Eğin, buradan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Eğin, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Oray Eğin'in Oda TV sanıklarından Soner Yalçın'la yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtları Oda TV davası iddianamesinin ek klasörlerinde yer almıştı. 

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