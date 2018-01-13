Gazeteci olmak isteyenleri bekleyen program "INA" için başvurular başladı

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTE-sektör işbirliğinin bir örneği olarak hayata geçecek gazetecilik sertifika programı \"International News Academy (INA)\" için başvurular başladı. Bahçeşehir Üniversitesi ve Doğan Haber Ajansı ortaklığında hayata geçecek program alanında uzman gazeteciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Küresel dünyanın sunduğu yeni olanaklar göz önünde bulundurularak ders içeriklerinin hazırlandığı programda, özellikle farklı alanlarda lisans eğitimi almış ve habercilik yapmak isteyen gençlere ulaşmak amaçlanıyor. Program boyunca temel gazetecilik, yeni nesil habercilik uygulamaları, görsel gazeteciliğin teknik uygulamaları ve yeni medya alanlarında oluşturulan müfredatla, katılımcıların uluslararası düzeyde eğitim alması sağlanacak.

Programa katılan adaylar ilk olarak ekonomi, dış haberler, politika, sağlık gibi alanında uzmanlaşmış gazeteciler ve akademisyenler ile bir araya gelecek. Daha sonra Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet Gazetesi\'nde mentörler ile buluşarak sahada uygulamalı olarak haberciliği deneyimleyecekler. Eğitimlerin sonunda ise adaylara başta Berlin ve Wastington olmak üzere yurtdışındaki haber organizasyonlarında eğitimlerine devam etme fırsatı sunulacak.

\"TÜRKİYE\'DE BİR İLK\"

Program hakkındaki görüşlerini dile getiren BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Süher, \"İlk olarak adaylara işin teorik kısmını öğreteceğiz. Daha sonra konunun uzmanlarının verdiği eğitimler olacak. Adaylar DHA\'da, ustaların yanında çıraklık eğitiminden geçecek. Bütün bu sürecin ardından isteyen adaylar, yüksek ihtimalle Washington’a mesleki kültür gezisine gidecekler. Tüm bu sürecin sonunda ise belli bir çıtayı aşan adaylar DHA tarafından kabul edilip orada çalışmaya başlayacak. Bu model Türkiye\'de ilk kez yapılıyor\" diye konuştu.

\"PROGRAMDA YOĞUN BİR PRATİK EĞİTİM OLACAK\"

Programı diğerlerinden ayıran özelliği \"akademi ile pratiği buluşturması\" olarak yorumlayan DHA Operasyon Müdürü ve Proje Koordinatörü Hamdi İstanbullu, \"Eğitimde hem akademik ağırlık olacak hem de yoğun bir pratik eğitim olacak. İçinde gazetecilik yapma istediği olan ama başka bölümlerde lisans eğitimi almış üniversite mezunları bize başvuracaklar. Biz onlara önce temel gazetecilik öğreteceğiz. Sonra ustaların yanında mentorluk programı dahilinde pratik gazetecilik, habercilik öğreteceğiz. Bu Türkiye için yeni bir şey. İşin içinde yoğun bir pratik var. Ağırlıklı alan çalışması olacak ve ustalar öğrencilerini yönlendirecek\" diye konuştu.

İstanbullu programın hedefini ise, \"Türkiye\'deki gazetecilik seviyesini daha uzman, kaliteli ve teknolojileri tanıyan bilen insanların olduğu bir sektöre dönüştürmek\" olarak ifade etti.

\"BU EĞTİMİ ALANLAR MEDYAYA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK\"

30 yılı aşkın süredir gazetecilik mesleğinin içinde olan BAU İletişim Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Güler programda ajans gazeteciliği konusunda ders verecek. Eğitimin akademisyen, uzman gazeteci ve televizyoncuların bir araya gelmesiyle 3 aylık bir çalışma sonunda ortaya çıktığını dile getiren Güler, \"Toplumun bazı kesimlerinden medyaya eleştiriler var. Medyanın itibar kaydettiğine dair konuşmalar yapılıyor. İnsanlar haberleri izlediği veya okuduğu zaman eksikler olduğunu söylüyor. Basının içinde de aynı eleştiriler var. Bunun üzerine uzman gazeteci ve akademisyenler bir araya gelerek bir program oluşturmaya karar verdik. Bu program sonucunda buradan çıkan kişilerin medyaya yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Temel gazeteciliği anlatacağız. Haberi, fotoğrafı, görüntüyü öğreteceğiz. Böylece medyanın içinde yeni, pırıl pırıl gazeteciler ortaya çıkacak\" diye konuştu.

Uzun yıllardır mesleğin içinde olan gazeteci Hakkı Öcal da programın eğitmenleri arasında yer alıyor. BAU İletişim Fakültesi\'nde de dersler de veren Öcal programla ilgili, \"Gazetecilik birçok gencin içinde kalmış ukdedir ve bunu gerçekleştirmek için fırsat ararlar ama bir türlü bulamazlar. DHA ve BAU tarafında yapılacak bu program içinde hala bu heyecanı tutan arkadaşlara yönelik. İnsan belli bir yaştan sonra gazeteci olmak için heyecan duyuyorsa o yolda ilerlemelidir. Bana göre ne iş yapıyorsa onu bırakmalı gelip gazetecilik eğitimi almalıdır. Bu işin kendisine göre olup bakmalıdır, hala aynı heyecanı taşıyıp taşımadığına bakmalıdır. Bunun için bizi dinleyenlere en azından programa başvurmalarını tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

DERSLER 15 ŞUBAT\'TA BAŞLIYOR

BAU İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şafak Şahin, adayların internet üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.

120 saatten oluşacak program 15 Şubat Perşembe günü başlayacak. Hafta içi salı ve perşembe günleri 19.00-22.00 saatleri arasında yapılacak dersler hafta sonu ise cumartesi günleri 10.00-16.00 saatlerini kapsayacak.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü Dökümü

Prof. Dr. Kemal Süher ile röp.

DHA Operasyon Müdürü ve Proje Koordinatörü Hamdi İstanbullu ile röp

BAU İletişim Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Güler ile röp

Gazeteci Hakkı Öcal ile röp

BAU\'dan detay görüntüler

DHA\'dan detay görüntüler