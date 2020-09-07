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Gazeteci Oktay Candemir Diriliş Ertuğrul dizisi paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındı

07 Eylül 2020 19:25

Van'da gazeteci Oktay Candemir, TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' adlı diziye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, 'kişinin hatırasına hakaret etmek' iddiasıyla gözaltına alındı.

Hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartılan gazeteci Oktay Candemir, Van’da gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Candemir, sosyal medya paylaşımları ve yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Candemir’in, TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle ilgili yaptığı eleştirel bir paylaşım üzerine Ertuğrul Gazi’nin hatırasına hakaret etmek iddiasıyla Türk Ceza Kanunun 130. maddesi kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci yargılamaları veritabanı olarak bilinen Press In Arrest, ilk kez bir gazetecinin bu iddia ile suçlandığını açıkladı.

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