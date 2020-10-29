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Gazeteci Nurcan Yalçın'ın 15 yıla kadar hapsi istendi

29 Ekim 2020 14:12

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Nurcan Yalçın’a Rosa Kadın Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, “örgüte üye olma” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile n10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

JinNews'in haberine göre, iddianamede, “ZS35SN58UV52PG10” isimli gizli tanığın 19 Haziran’da Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nde alınan teşhisli ifadesinde Yalçın’a ilişkin, “Bu kişinin gazeteci olduğunu ve örgüt haberlerini örgüt lehine paylaşan bir ajansta çalıştığını biliyorum. Örgüte hizmet eden ve bu hizmetlerden dolayı devlet tarafından kapatılan KJA ve yine aynı amaca hizmet eden TJA ve Rosa Kadın Derneği adı altında örgüte hizmet eden kişilerdendir. Bu kişi KJA, TJA ve Rosa'da örgütün talimatlarını yerine getirir ve bu şekilde örgüte hizmet eder. Rosa isimli derneğin yürütmesinde yer aldığını ve üst düzey sorumlu olduğunu biliyorum. Örgüte müzahir basın, yayın kuruluşları üzerinden örgütün propagandasını bu şahıs yapmaktadır” dedi.

Yalçın iddiaları kabul etmedi

 Yalçın savcılıkta verdiği ifadesinde tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti İddianamede elde edilen deliller, gizli tanıkların anlatımları, Rosa Kadın Derneği’ne üyeliği, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüte üye olma” ve örgüt propagandası yapmaktan” 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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