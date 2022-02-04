Gazeteci Nurcan Yalçın Diyarbakır'da gözaltına alındı

Gazeteci Nurcan Yalçın, bu sabah Diyarbakır’da evine yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındı.

Gazeteci Nurcan Yalçın’ın, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan evine sabah saatlerinde polis baskın düzenledi. Evde yapılan aramanın ardından Yalçın, gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Yalçın, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü. Yalçın ile görüşmek için emniyete giden avukatı, 24 saat süreyle avukat kısıtlılık kararı alındığı için müvekkili ile görüştürülmediği belirtildi.

Yalçın'ın gözaltına alınmasının ardından DİSK Basın-İş tarafından "Gazeteci Nurcan Yalçın, Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. TEM Şube’ye götürülen gazeteci hakkında 24 saat avukat görüş yasağı verildi. Nurcan Yalçın'ı derhal serbest bırakın!" açıklaması yapıldı.

Nurcan Yalçın'a Rosa Kadın Derneği’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla hakkında açılan davada 3 yıl, 7 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.