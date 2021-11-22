Gazeteci Nurcan Yalçın’a 3 yıl 7 ay hapis cezası

Rosa Kadın Derneği’ne yönelik operasyon kapsamında hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açılan gazeteci Nurcan Yalçın, 3 yıl 7 ay 22 gün hapse çarptırıldı.

Gazeteci Nurcan Yalçın’ın Rosa Kadın Derneği’ne yönelik operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Yalçın'a "üye olmamak ile birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, "örgüt propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme propaganda suçu için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.