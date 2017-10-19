Gazeteci Nilay Örnek'in 'Bütün iyiler biraz küskündür' kitabı raflarda

Gazeteci Nilay Örnek'in "Bütün iyiler biraz küskündür" adlı kitabı, raflardaki yerini aldı. Artemis Yayınları tarafından yayımlanan kitabın editörlüğünü sanatçı İclal Aydın üstlendi.

Kitabın tanıtım bülteninde, şu ifadeler yer aldı:

“Eğitime, müziğe, edebiyata, sanata, paylaşmaya, bencilliğe, mutsuzluktan mutlu oluşlarımıza, sosyal medyaya, geçmiş güzel günlere, geçmeyen hayal kırıklıklarına dair umutlu yazılar…

"Nilay Örnek, yirmi yıldan uzun süredir medyanın tanıdığı bir isim. Türkiye’nin önde gelen çoğu gazetesinde editörlük ve yazarlık, hafta sonu eklerinde yayın yönetmenliği yaptı. Hâlihazırda da birçok dergi ve internet sitesine yazı yazıyor, dosyalar hazırlıyor, kendi yaşam kültürünü okuruyla paylaşıyor.

"Yazarın bu topraklarda yaşayan çoğumuzun dününe, bugüne ve geleceğine dair yazıları Bütün İyiler Biraz Küskündür adıyla Artemis Yayınları tarafından yayınlandı. İclal Aydın’ın editörlüğünde hazırlanan kitap; haksız kazancın, adaletsiz rekabetin, liyakatsiz yükselişin kırgınlığını yaşayan ‘gerçek iyilerin’ sesi oluyor.

"Hayatın her anına, şahit olduğu her nesneye bir haberci gözüyle bakan, inceleyen, değerlendiren bir gazetecinin kaleminden çıkan bu satırlar; okuru geçmiş güzel hatıraları unutmamaya, emeğin değerini bilmeye, iyi olanı takdir etmeye, kendisi gibi olmayana saygı göstermeye, sanata kıymet vermeye teşvik ediyor.”