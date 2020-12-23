Gazeteci Nevşin Mengü: Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır

HDP Grup Toplantısı'nın yayınlanması nedeniyle baskı gördüğü ve kapanması gündemde olan Olay TV'nin haber sunucusu, gazeteci Nevşin Mengü'nün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı, "Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır" paylaşımı dikkati çekti.

1994-2019 yılları arasında Bursa'nın yerel televizyon kanalı olarak yayın yapan Olay TV, sahibi Cavit Çağlar tarafından İstanbul'daki yeni merkezine taşınarak haber kanalı formatıyla 30 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayınlarına başlamıştı. İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV, 25 Aralık 2020 Cuma günü yayın hayatını sonlandıracağı belirtildi.

Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapanma kararını çalışanlara tebliğ etti. Olay TV'de çalışan 123 çalışanın alacaklarının hesaplandığı ve cuma günü ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Öte yandan, haber merkezinin ve teknik kadronun başka bir patronla yeni bir televizyon kanalı kurarak yolun devam edeceği de gelen haberler arasında yer aldı. Bir diğer iddia ise Olay TV kapandıktan sonra, kanalın başka bir isim ve logo ile Youtube üzerinden yayına devam edeceği yönünde.

Olay TV'nin kapanma nedeninin, iktidar kanadından gelen uyarılar olduğu ileri sürülüyor. HDP Grup Toplantısı'nın yayınlanması nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen Olay TV'nin kapanacağı konuşuluyor. Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği ileri sürüldü.

Cavit Çağlar, kanal yayın hayatına başlamadan önce verdiği bir röportajda, hükümetten uyarı gelirse kanalı hiç düşünmeden kapatacağını dile getirmişti.

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Söz konusu haberlerin ardından kanalın ana haber sunucusu Nevşin Mengü'den bugün dikkati çeken bir paylaşım geldi. Nevşin Mengü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır :)" ifadelerini kullandı.

Mengü'nün bu paylaşımının Cavit Çağlar'ın Olay TV'yi kapanma kararı almasına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.