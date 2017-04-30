Gazeteci Nedim Türfent hücrede tutuluyor

Van girişinde 12 Mayıs 2016 tarihinde durdurularak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Nedim Türfent, hücreye alındı.

dihaber'de yer alan habere göre, ailesiyle telefonda görüşen Türfent, 5 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu ve su ihtiyacını dahi gideremediğini belirterek, şunları söyledi:

“26 Nisan'da Van T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edildim. 5 gündür tek kişilik hücre de tutuluyorum. Kantinden su dahi hiçbir ihtiyacım karşılanmıyor. 26 Mayıs'ta Hakkari’den Van M Tipi'ne sevk edilmiştim. 24 Kasım'da tekrar yüksek güvenirliğe sevk edildim. 23 Ocak 2017’de T Tipi'ne en son olarak da 26 Nisan tekrar yüksek güvenirliğe sevk edildim. Radyo, gazete hiçbir şey verilmiyor. Cezaevi yönetimine koğuşa çıkmak istediğimi belirttiğim halde yer yok bahanesiyle koğuşa çıkarılmıyorum. Suçun vasfına göre deniliyor ama İŞİD ve FETÖ sanıkları 3 kişilik hücrelerde tutuluyor.”

Ne olmuştu?

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Nedim Türfent'in içerisinde bulunduğu araç, 12 Mayıs 2016 tarihinde Van girişinde durdurularak gözaltına alındı. Türfent, gözaltına alınmadan önce kimi sosyal medyada hesaplarında ölüm ile tehdit edilmişti. Türfent'ten ilk etapta haber alınamazken, daha sonra Yüksekova’ya götürüldüğü açıklandı. Türfent, "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla 13 Mayıs'ta tutuklandı.

Tutukluluk kararında yaptığı haberler ve gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterildi. Türfent, önce Hakkari daha sonra ise Van T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Türfent'in iddianamesi yeni hazırlandı. Türfent'in ilk duruşması 14 Haziran'da Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.