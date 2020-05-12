"Gazeteci Nedim Türfent 4 yıldır hapiste; duruşma salonundaki tanık ifadelerine itibar edilmedi"

Hakkari Yüksekova’da özel harekat polislerinin bir grup işçiyi ters kelepçe ile yere yatırarak "Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü göreceksiniz” dediğini gösteren video habere imza atan Nedim Türfent 4 yıldır cezaevinde...

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Press in Arrest'in Türfent'le ilgili yaptığı açıklamada "Mahkeme, duruşma salonunda duyduğu tanık ifadelerine değil, aynı tanıkların ‘işkence altındayken verdiği ifadelere’ itibar etti" denildi.

Nedim Türfent'in tutuklama ve yargı sürecinin anlatıldığı açıklamada yargı alanındaki düzenlemelerden tutuklu gazetecilerin yararlandırılmadığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"Nedim Türfent, Hakkari Yüksekova’da bulunan bir şantiyede, özel harekat polislerinin bir grup işçiyi ters kelepçe yaparak yere yatırdığı ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü göreceksiniz… Hepinizi tanıyorum ben… Kim hainlik yapıyor, kim ihanet ediyor, karşılığını görecek… Ne yaptı lan size bu devlet… Türk’ün gücünü göreceksiniz…” dediğini gösteren video habere imza attı.

Bu haber ona hem ölüm tehditlerini, hem de Musa Anter Gazetecilik Ödülü’nü getirdi.

Türfent, 4 yıl önce bugün, 12 Mayıs 2016’da gözaltına alındı. “Silahlı terör örgütü üyesi olmakla” suçlandı. 13 Mayıs 2016’da tutuklandı.

İddianamesi tutukluluğunun 300. gününde, 7 Mart 2017’de hazırlandı.

20 tanığın beyanı üzerinden “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “zincirleme bir şekilde terör örgütünün propagandasını yapmakla” suçlandı. Sekiz yıl dokuz aydan, 23 yıl dokuz aya kadar hapsi istendi.

Yargılaması 14 Haziran 2017’deki ilk duruşma ile başladığında 399 gündür hapisteydi.

Hakkındaki suçlamalara dayanak gösterilen ifadelerin sahibi oldukları iddia edilen ‘tanıklar’ duruşmalarda “Nedim Türfent ismini ilk kez duyduklarını, ifadelerini işkence altındayken zorla imzaladıklarını” söylediler.

Yargılaması altı aya yayılmış beş duruşma boyunca devam etti. Türfent bir kez bile hâkim yüzü görmedi, Hakkari’de görülen duruşmaların tamamına Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Karar 15 Aralık 2017 tarihli beşinci duruşmada verildi. Mahkeme, duruşma salonunda duyduğu tanık ifadelerine değil, aynı tanıkların ‘işkence altındayken verdiği ifadelere’ itibar etti. Türfent, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar verildiğinde 583 gündür hapisteydi.

Hakkındaki ceza Yargıtay tarafından 21 Mayıs 2019’de onandığında ise, tutukluluğunun 1105. günüydü.

Nedim Türfent, 4 yıldır hapiste!

Türfent hapisteyken, Türkiye’de askeri darbe girişimi, ardından iki yıl süren Olağanüstü Hal dönemi yaşandı. Türkiye; bir referandum, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir milletvekili genel seçimi, bir yerel seçim ve İstanbul seçimlerini tekrar yaptı. Ülkenin yönetim biçimi değişti. Ancak basına, basın özgürlüğüne bakış değişmedi. “Gazeteciliğin suç olduğuna” yönelik ısrar, hiç zayıflamadı!

Cumhurbaşkanı, ‘Yargı Reformu Stratejisi’ açıkladı; Meclis, ‘Yargı Reformu’nu kabul etti. “Haberin ve eleştirinin suç olmadığı” yönündeki düzenleme, Türfent’in suçlandığı maddelerden birine eklendi. Ama Türfent hapiste kaldı.

Ceza infaz kanunlarında düzenleme yapıldı. Pek çok tutuklu ve hükümlü cezaevinden çıktı. Ancak Türfent ve tüm gazeteciler cezaevinde kaldı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de kasıp kavuran ölümcül Covid-19 salgını bile, “gazeteciliğe” yönelik suçlama ve cezalandırma pratiğini değiştirmedi. Türfent için yapılan “acil tahliye” başvuruları karşılık bulmadı.

Nedim Türfent 4 yıldır hapiste, haberlerinden hiç pişman olmadı. Basın ve ifade özgürlüğü 4 yıldır hiç nefes almadı, gazetecilik suç olmaktan çıkmadı.”