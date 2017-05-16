Gazeteci Nedim Türfent 21 gündür tek kişilik hücrede

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent, tam 21 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu ve cezaevi idaresi tarafından ihtiyaçlarının karşılanmadığını yolladığı mektup aracılığıyla duyurdu. “İki haftadır TV, radyo, gazete yok!” sözleriyle uygulanan baskıyı anlatan Türfent, “Okuyacak bir şey yok diye Tursil deterjanın üzerindeki yazıları okuyorum!” diyor.

26 Nisan’da Van T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilen Türfent mektubunda, cezaevi idaresinin kendisine yönelik yaptığı baskılara dikkat çekti.

dihaber’de yer alan habere göre Türfent, gönderdiği mektubunda şunları anlattı:

26 Nisan’dan beri hücredeyim. Yatak koğuş kapısından avlu kapısına kadar oda 3 buçuk metre, avlu ise 4 buçuk metre! İki haftadır TV, radyo, gazete yok! İstedim, yokmuş.

İlk çayımı 6 gün sonra içtim. 6 gün boyunca kantinden hiçbir şey vermediler. Okuyacak bir şey yok diye Tursil deterjanın üzerindeki yazıları okuyorum! Spor-sohbete çıkarmıyorlar.

Kütüphaneden henüz kitap vermediler. Müdür ‘Üçlü odalarda yer yok’ diyor. Var olduğunu ispatladım oda no söyleyerek, bu kez de ‘Herkes istiyor’ dedi. ‘Belki 1 ayda kalırsın’ dedi.