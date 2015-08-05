Gazeteci Nedim Şener'e, Almanya'dan 'Medya Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği' ödülü

Gazeteci Nedim Şener, İranlı ünlü yönetmen Cafer Penahi ile birlikte, Almanya’nın en saygın basın özgürlüğü ödüllerinden birine layık görüldü.

Sparkasse Leipzig Medya Vakfı 48 aday arasından Şener ve Penahi’yi ‘Medya Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği 2015 Ödülü’ne layık gördüğünü açıkladı.

Kurumun idari direktörü Stephan Seeger, “Aday gösterilen ve ödüle layık olan gazetecilerin çeşitliliği, ifade ve basın özgürlüğü mücadelesinin dünyanın birçok bölgesinde verilmesi gerektiğini bu yıl bir kez daha gösterdi” dedi.

Şener’in Hrant Dink cinayeti başta olmak üzere geçmişte yaptığı araştırmacı gazetecilik örneklerini hatırlatan açıklamada, Türk gazetecinin hapsedildiği ancak buna rağmen “bu yıldırma çabalarından etkilenmeyerek büyük bir kişisel fedakarlık riskini kabul ettiği” belirtildi. Açıklamada Penahi de İran’da “özgürleşmenin savunucusu” olarak övüldü.

Şener ve Penahi 30 bin Euro tutarındaki ödülü paylaşacak ve tören 8 Ekim’de Leipzig’de yapılacak. 2001’den beri verilen ödülü geçmişte alanlar arasında Seymour Hersh, Glenn Greenwald, Alan Johnston ve Anna Politkovskaya gibi ünlü gazeteciler var.