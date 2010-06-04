Gazeteci Nedim Şener beraat etti

T24- Gazeteci Nedim Şener , "Hrant Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları" adlı kitabında, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği" gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya gazeteci sanık Nedim Şener ve şikayetçi Muhittin Zenit'le Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın avukatları katıldı.



NEDİM ŞENER: "ŞİKAYETÇİLERİ HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE HEDEF GÖSTERMEDİM"





Hakkında "Yasaklanan bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Şener, mahkemeye 7 sayfalık savunma dilekçesi verdi. Nedim Şener suçsuz olduğunu ve şikayetçileri herhangi bir terör örgütüne hedef göstermediğini savundu.



Şener savunmasına şöyle devam etti: "Ramazan Akyürek, kendisini Ergenekon terör örgütüne hedef gösterdiğim iddiasıyla hakkımda şikayetçi oldu. Ancak, daha sonra bu yanlışlığı anladılar. Bu davanın müştekileri de kendilerini sol örgütlere hedef gösterdim diye şikayetçi oldular. Oysaki, Hrant Dink davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasına gelen belgeler dışında özel olarak hiçbir şey yapmadım. Kitabımda dava dosyasına gelen belgeleri aynen bastım. Dolayısıyla Muhittin Zenit'in kod adı bu belgelerde ve iddianamede mevcuttu. Eğer bir suç varsa bunu müştekilerin amirleri ve savcılar işlemiştir" dedi.



"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"





Şener'in savunmasından sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, bazı müştekilerin isimlerinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Dink davası dosyasındaki iddianame ve dosyaya gelen bazı belgelerde yer aldığını, dolayısıyla bu isimlerin sanığın kitabından öncede kamuoyu tarafından bilindiğine dikkat çekti. Heyet, ayrıca yine gizli olduğu iddia edilen belgelerin Dink davası dosyasına gelen belgeler olduğunu ve dosya üzerindeki gizliliğin kitabın basımından önce kalktığı belirtilerek Şener'in atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.