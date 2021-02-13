Gazeteci Mustafa Hoş: Gazeteciler 'vatan kurtaran' insanlara dönüşmemeli

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Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Mustafa Hoş, Türkiye'de gazeteciliğin 'vatan kurtarmaya' döndüğünü oysa gazetecilerin 'vatan kurtaran' insanlar haline getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

2010'da dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in ev ve makam odasının aranması haberini "Başsavcıya abluka" manşeti ile verdiği için NTV Haber Koordinatörlüğü işine son verilen gazeteci Mustafa Hoş, o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Medya üzerindeki baskıya değinilen podcastte parti televizyonculuğu veya parti gazeteciliğinin mesleği zedelediğini söyleyen Hoş, ana akım medyanın denge görevi görmesi gerektiğini belirtti.

"AKP'nin konumlandırdığı bir medya düzeninin karşısında başka bir siyasi oluşumun desteklediği bir yapı olamaz. Buradan gazetecilik anlamında bir fayda sağlayamayız" diyen Hoş, gazeteciliğin en temel prensip olması gerektiğini ifade ederek "Vatan kurtarmaya çalışmak yerine gazetecilik yapılsa yeter. Biz kanaat önderi, fenomen değiliz biz sadece gazeteci olmalıyız. Vatan kurtaran insanlar haline getirilirsek orada bir yanlışlık var" dedi.

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