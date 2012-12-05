Alevilere hakaret ettiği gerekçesiyle Beyaz Gazete'deki işine son verilen gazeteci Muammer Yaşar intihar etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Beyaz Gazete’deki işine, Alevilere hakaret ettiği gerekçesiyle son verilen gazeteci Muammer Yaşar, Ulus’ta kaldığı bir otelde intihar etti.

Yaşar’ın ilaç alarak yaptığı intihar girişimini fark eden arkadaşları, önce Dışkapı Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan da özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Yaşar’ın cenazesi memleketi Sivas’ın Kangal ilçesinde toprağa verilecek.

Malatya ’da Alevi aile ile ilgili gelişmeler üzerine Facebook ’ta bir paylaşıma yorum yazan Yaşar, “Aleviler Müslüman mahallesinde salyangoz satarlarsa tıpkı Sivasımızda olduğu gibi sizi yakarlar” ifadelerini kullanmıştı. Yaşar’ın bu yorumunun büyük tepki toplamasının ardından işine son verildiği açıklanmıştı.