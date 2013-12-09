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TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi

Mısır'daki darbe karşıtı gösteriler sırasında camiye sığınan TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi

09 Aralık 2013 15:02

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından devrilmesi sırasındaki olayları takip ederken gözaltına alınarak tutuklanan TRT muhabiri Metin Turan tahliye edildi.

Mahkeme, Metin Turan'ın 84 kişiyle birlikte geçen hafta tutuksuz yargılanması yönünde karar vermişti.

TRT muhabiri, Mısır'daki darbe karşıtı gösteriler sırasında Kahire'deki bir camiye sığınmıştı.

Güvenlik güçleri, 17 Ağustos'ta camiye düzenledikleri operasyonda aralarında TRT muhabiri Turan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

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