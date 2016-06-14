Gazeteci Merdan Yanardağ’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası!

ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret davasında 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Yanardağ, “Verilen kararın basın özgürlüğünü ortadan kaldırıcı nitelikte olduğunu, eleştiri hakkını ortadan kaldıracak bir emsal oluşturacağını düşünüyorum” diyerek karara itiraz etti. Ceza mahkeme tarafından 10.500 TL para cezasına çevrildi.

Oda TV'nin haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesindeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Merdan Yanardağ, ilk duruşmasındaki savunmasına ek olarak, "Yazdığım yazılar somut olgulara dayanmıştır, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi tarafı olan bir cumhurbaşkanıdır ve eleştiriye tahammül etmelidir. Tüm açıklamalar gazetecilik jargonu içerisinde yapılmıştır" dedi.

Duruşmanın ara kararında Yanardağ, Cumhurbaşkanına Hakaret kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek mahkemenin bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne başvurması gerektiğini ifade etti. Mahkeme talebi kabul etmedi. Ardından karar için ara veren mahkeme Yanardağ'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, ardından cezayı 10.500 TL para cezasına çevirdi.

Merdan Yanardağ itiraz ederek kararın bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.