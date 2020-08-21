Gazeteci Melis Alphan, santrale karşı çıkan Çapaklı köylülerinin jandarma tarafından uğradığı kötü muamelenin fotoğraflarını paylaştı

Manisa Salihli Çapaklı köyü yakınlarında kurulmak istenen biyogaz enerji santrali için başlatılan çalışmalara, bölge sakinlerinin itirazı devam ediyor.

Gazeteci Melis Alphan sosyal medya hesabından, şirketin dozerlerle girdiği tarlalardan geçen kaçak yolda nöbet tutan köylülerin jandarma tarafından kötü muameleye uğradıkları görselleri paylaştı.

Alphan, Türkiye’nin her yerinde bir avuç köylünün tarlasını, bağını, bahçesini, deresini, ormanını korumak için dozerlere bedenini siper ettiğini söyleyerek, ''Bu erdemin karşılığı şiddet, gözaltı, yargılama oluyor. Varı yoğu işlediği tarlası olan bu köylülerin sesi İstanbul’da, Ankara’da duyuluyor mu?'' şeklinde konuştu.

Gazeteci sözlerine şöyle devam etti:

''Kadına yönelik şiddette nasıl ki sosyal medyada sesini duyurabilen için adalet yerini bulabiliyorsa, çevre mücadelesi de aynı. Sesini duyurabilen için umut var; sesini duyuramayan için umut pek yok. O yüzden, Çapaklı köylülerinin sesini duyun, seslerine ses olun.''

Melis Alphan ayrıca, yakından ve doğrudan biber gazı sıkılmasından dolayı bedeninde kimyasal yanık oluşan bir köylünün fotoğrafını da paylaştı.

Melis Alphan'ın paylaşımları şu şekilde: