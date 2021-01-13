Gazeteci Melis Alphan'a 6 yıl önceki 'Newroz paylaşımı' nedeniyle dava: 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Gazeteci Melis Alphan'a, 2015 Diyarbakır Newroz'undan paylaştığı fotoğrafı nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gazeteci Melis Alphan, yaklaşık 6 yıl önce Diyarbakır Newroz'unu izlerken paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle kasım ayında karakoldan arandı. Bunun üzerine savcılığa ifade veren Alphan, 2015 Diyarbakır Newroz'undan paylaştığı fotoğraf nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Melis Alphan, soruşturmanın 'fotoğrafta örgüt bayrağı görüldüğü için' açıldığını belirtti ve "Oysa o gün bu görüntüler tüm tv kanallarından yayınlanmıştı; devlet oradaydı" diye tepki gösterdi.

"Amaç susturmak"

Melis Alphan hakkındaki bu soruşturma davaya dönüştü. Gazeteci 7,5 yıl hapis istemiyle İstanbul 32. Ağır Ceza’da yargılanacak. Hakkında açılan davanın amacının gazetecileri susturmak olduğunu belirten Melis Alphan "Amaç susturmak. Ama benim de 'Sus' deyince inadına konuşasım geliyor, huyum kurusun. Hapse dahi atsanız umurumda mı sanıyorsunuz? Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.