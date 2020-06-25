Sosyal medyada troller nasıl çalışıyor?

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, kamuoyunda 'Ak Trol' olarak adlandırılan hesapların, iktidarın hazırladığı ve baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı yapılan 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili bir dezenformasyon başlattığını belirterek, ‘kara propaganda ağının' nasıl işlediğini görsellerle paylaştı.

Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, baro başkanlarının yaptığı ‘Savunma Yürüyüşü’ ile ilgili troll hesaplardan ‘CHP’nin barosu’ etiketiyle bir dezenformasyon çalışmasının başlatıldığını belirterek, “CHP'nin barosu hashtagi ile atılan tweet’lerde baroların faaliyetleri şeytanlaştırılmakta, itibarsızlaştırılmakta ve CHP'nin arka kapısı olmakla ya da PKK ile birlikte hareket etmekle ilgili çeşitli manipülasyonlar yapılmaktadır” dedi.

'Kara propaganda ağı'nın işleyişini görsellerle Twitter hesabı üzerinden paylaşan Sarı, Dezenformasyonun ‘medyaadamı’ adlı bir kullanıcının paylaşımıyla başlatıldığını belirtti.

Sarı, ‘Medyaadamı’ adlı bir kullanıcının paylaşımıyla başlatılan saldırının, daha bu paylaşımın retweet ve ve hashtag kullanılarak yaygınlaştığını belirtti. "Kara propaganda" çalışmasının saat 13.30 sularında başlatıldığını ve ve 14.30 sularında artan bir ivmeyle #CHPninBarosu hashtagiyle yaygınlaştığını belirten Sarı, “Medyaadamı’ üzerinden başlatılan dezenformasyonun, daha sonra ‘medyaadamiSD’, ‘SarikliVoyvoda’, KaçSaatOlduTR’ ‘mehmet_sntrk’ ‘yusafurka’, ‘Enesovvic’, ‘AsliAyDincer’, ‘içindenhayat1’ gibi troll hesaplarla devam ettirilerek, yaygınlaştırıldığını belirtti.

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