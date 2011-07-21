-GAZETECİ MEHMET BARANSU BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, yazdığı bir haber nedeniyle ''devletin güvenliğine ve siyasi yararlarına ilişkin gizli bilgileri açıklamak'' suçundan yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Baransu'nun avukatı Veysel Ok katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Adnan Çimen, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme Heyeti de sanık Mehmet Baransu'nun üzerine atılı suçun yasal unsurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. -İDDİANAMEDEN- Cumhuriyet savcısı Hakan Karaali tarafından hazırlanan iddianamede, Baransu imzalı 30 Ağustos 2010'da yayınlanan haberde devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerin açıklandığı yönünde Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığınca suç duyurusu yapıldığı kaydedildi. İddianamede, söz konusu haberde, ''Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner'in korgeneral rütbesi ile 2007'de istihbarat başkanlığı görevini yürüttüğü sırada, skandal bir olaya imza attığı ortaya çıktı. PKK'lıları dinleyeceğiz gerekçesiyle İsrail'den Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığına alınan sistemle kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dinlenmiş'' ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Gizli ibaresi taşıyan ''Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığı'' başlıklı İstihbarat Başkanı Korgeneral Aslan Güner imzalı belgenin gazetede yayınlandığı kaydedilen iddianamede, ayrıca bir aracın plakasının açıkça yayınlandığı ve fotoğrafların altında ''İsrail'den alınan sistem, Ankara'da bir arabaya monte edildikten sonra 2 bin kişinin telefonu dinlenerek kayıt altına alınmış'' şeklinde ifadelerin yer aldığı bildirildi. İddianamede, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının bu bilgilerin ''devletin güvenliği veya iç ve dış yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiler'' olduğuna dair yazıyı savcılığa gönderdiği anlatıldı. Bahse konu belgeleri temin ettiğine ilişkin delil bulunamadığı ifade edilen iddianamede, Baransu'nun 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenmişti.