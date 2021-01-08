Gazeteci Mehmet Aslan 4 gündür gözaltında

Dört gündür gözaltında tutulan Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Aslan'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Mehmet Aslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, 5 Ocak Salı günü İstanbul’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve aynı gün Antalya’ya götürülmüştü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’de tutulan Aslan’ın dün gece polis tarafından ifadesi alındı.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı

Gazetekarınca'nın haberine göre; Aslan’ın avukatı İslam Aslan, müvekkilinin gazetecilik faaliyetlerinden ötürü gözaltına alındığını, ifadesinde buna dair soruların yöneltildiğini ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğunu söyledi.

Mehmet Aslan’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün Antalya Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.