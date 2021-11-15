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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, kaza geçirdi

Ersoy'un aracına arkadan yüksek hızda gelen başka bir araç çarptı

15 Kasım 2021 21:20

HaberTürk programcısı, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza geçirdiğini duyurdu. Kazanın ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, "Arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı”  ifadelerini kullandı. 

Ersoy, Instagram hesabından yayınladığı videoya, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı” notunu düştü. 

 

mehmet akif ersoykazagazeteci
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