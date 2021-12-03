Gazeteci Maria Ressa'nın Nobel Barış Ödülü'nü alması için Oslo'ya gitmesine izin verildi

T24 Dış Haberler

Filipinler'de mahkeme, Rappler Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa'nın Nobel Barış Ödülü'nü teslim almak üzere Norveç'e gitmesine izin verdi.

Mahkeme, Ressa'nın Norveç'e uçmasına izin verirken gazetecinin kaçma riski olmadığını ifade etti.

İnsan hakları gruplarının arkasında siyasi gerekçeler olduğunu savunduğu davalar nedeniyle Filipinler'den çıkması yasak olan Ressa, bu sene ödüle Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov ile birlikte layık görülmüştü.

Ressa ve Muratov, 1935'ten bu yana ödülü kazanan ilk gazeteciler oldular. Alman gazeteci Carl von Ossietzky, ülkesinin tekrar silahlanma planını ortaya çıkardıktan sonra 1935'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Norveç Nobel Komitesi, bu sene ödüllerin Oslo Belediye Binası'nda yapılan bir törenle verileceğini açıklamıştı.