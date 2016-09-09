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Deutsche Welle

Gazeteci kuruluşları Türkiye'yi Avrupa Konseyi'ne şikâyet etti

Gazeteci kuruluşları Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin Deutsche Welle'ye ait video kaydına el koymasını Avrupa Konseyi'ne şikayet etti.

09 Eylül 2016 00:21


Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Index sivil toplum kuruluşu, Deutsche Welle'ye ait video kaydına Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda el konulmasını Avrupa Konseyi'ne şikayet etti.

Söz konusu şikayet Avrupa Konseyi'nin internet sayfasında yer aldı. Şikayette Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Deutsche Welle'nin Conflict Zone adlı programına konuk olarak sunucu Michel Friedman'nın sorularını yanıtladığı, bu söyleşide Temmuz ayındaki darbe girişimi, ardından yaşanan gözaltılar, toplu işten çıkarmalar, medya ve kadınların içinde bulunduğu güncel duruma ilişkin sorular yöneltildiği belirtildi. Bu söyleşinin ardından video kayıtlarına bakanlık yönetimince el konulduğu belirtilerek, yaşananlar "basın özgürlüğünün ihlali' şeklinde nitelendirildi.

Avrupa Konseyi sözcüsü Daniel Höltgen, Türkiye'nin genellikle kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili hızlı ve ayrıntılı bilgi verdiğini belirtti. Avrupa Konseyi internet sayfasında basın özgürlüğünün ihlal edildiği ya da kısıtlandığı vakaları gündeme getiriyor. Türkiye 1950 yılından beri Konsey'e üye.

Avrupa Konseyi 47 üye ülkeden oluşan hükümetlerarası bir kuruluş. AB ile herhangi bir organik bağı olmayan kuruluş insan hakları, medya, sosyal dayanışma, yerel demokrasiler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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