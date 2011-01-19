T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Köksal kardeşlerin anne acısı

Dört çocuğundan üçü gazeteci olan Melahat Köksal 83 yaşında hayata veda etti.

19 Ocak 2011 02:00

T24 – Dört çocuğundan üçü gazeteci olan Melahat Köksal 83 yaşında hayata veda etti. Melahat Köksal, bugün Ordu'da toprağa veriliyor.

Doğan Burda Dergi Grubu Yayın Direktörü Murat Köksal, Doğan Medya International Kurumsal İletişim Müdürü Gürsel Köksal ve Milliyet gazetesinin kıdemli editörlerinden Yeşim Pütgül ile psikiatr Dr. Gülseven Köksal'ın annesi Melahat Köksal hayatını kaybetti. Türk basınının sevilen isimlerinden Köksal kardeşler, uzun süredir annelerinin tedavisi için uğraş veriyorlardı.
83 yaşında hayatını kaybeden Melahat Köksal bugün memleketi Ordu'da toprağa verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24