Gazeteci Köksal kardeşlerin anne acısı

T24 – Dört çocuğundan üçü gazeteci olan Melahat Köksal 83 yaşında hayata veda etti. Melahat Köksal, bugün Ordu'da toprağa veriliyor.



Doğan Burda Dergi Grubu Yayın Direktörü Murat Köksal, Doğan Medya International Kurumsal İletişim Müdürü Gürsel Köksal ve Milliyet gazetesinin kıdemli editörlerinden Yeşim Pütgül ile psikiatr Dr. Gülseven Köksal'ın annesi Melahat Köksal hayatını kaybetti. Türk basınının sevilen isimlerinden Köksal kardeşler, uzun süredir annelerinin tedavisi için uğraş veriyorlardı.

83 yaşında hayatını kaybeden Melahat Köksal bugün memleketi Ordu'da toprağa verilecek.