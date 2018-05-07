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BBC Türkçe

Gazeteci Kim Wall cinayeti: Danimarkalı mucit, ömür boyu hapis cezasına itiraz etti

İsveçli gazeteci Kim Wall'u denizaltısında öldüren mucit Peter Madsen, mahkemenin tahliyesiz ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etti. Madsen, Wall'un bedenini parçalara ayırıp denize attığını kabul etse de, bilerek öldürdüğünü reddediyor.

07 Mayıs 2018 20:12

İsveçli gazeteci Kim Wall'u kendi inşa ettiği denizaltısında öldüren Danimarkalı mucit Peter Madsen, mahkemenin tahliyesiz ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etti.

Madsen, gazeteci Wall'un bedenini parçalara ayırıp sonra denize attığını kabul ediyor ama bilerek öldürdüğünü reddediyor.

Danimarka savcılığından yapılan açıklamaya göre, Madsen'ın itirazı hapis cezasına; yani suçunu kabul etmiş değil.

Ülkede müebbete mahkum olanların hapis süresi uygulamada ortalama 16 yıla kadar düşebiliyor. Wall cinayeti zanlısı Madsen'ınsa, cezası onandığı takdirde ömür boyu parmaklıklar ardında kalması bekleniyor.

İsveçli gazeteci Kim Wall, 10 Ağustos 2017'de haber yapmak için mucit Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Wall'un uzuvlarından ayrılmış gövdesi bir bisiklet sürücüsü tarafından fark edilmiş ancak ağırlık yüklü torbaların içindeki başı, kolları ve kıyafetleri dalgıç polisler tarafından Ekim ayına kadar bulunamamıştı.

Baş şüpheli Madsen cinayet şüphesiyle tutuklandı ancak dava süresince ifadesini defalarca değiştirdi.

Denizaltı batarken güvertede olduğu sırada Madsen, önce Wall'un teknik bir arızadan dolayı denizaltıyı dolduran gazlardan etkilenerek öldüğünü söylemiş, sonra Wall'un kafasını denizaltının kapağına çarparak öldüğünü iddiasını ortaya atmıştı.

Savcılar, Madsen'ın bilgisayarında kadınların işkence gördüğü ve uzuvlarının kesildiği videolar bulmalarının ardından "psikopatik eğilimlerinin olduğunu" söylemişlerdi.

Peter Madsen, Olay gecesi batan UC3 Nautilus denizaltısının tasarımcısı ve kaptanıydı. Madsen son olarak roket projeleri üstüne çalışıyordu.

Hakkındaki bazı haberlerde Madsen'den "hobi mühendisi" olarak bahsediliyor. Madsen'in eğitimi ve geçmişine dair net bir bilgi bulunmuyor.

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