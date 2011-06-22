-GAZETECİ KILIÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 60 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Behiç Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Ataköy 5. Kısım Camisi'ndeki cenaze töreni öncesinde Behiç Kılıç'ın eşi Peyman Kılıç ile kızı Pınar Kılıç, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Behiç Kılıç'ın samimi bir vatansever ve iyi bir yazar olduğunu belirterek, ''Hasta yatağında bile Türkiye ile ilgili düşünen, yazan, risk alan bir aydını kaybettik. İnşallah yeni yetişen gençler Behiç Bey'in yerini doldurur'' dedi. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi de Behiç Kılıç'ın Anadolu Ajansının eski yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatarak, ''Ben kendisiyle Anadolu Ajansından önce de Günaydın gazetesinde bir süre çalışma imkanı bulmuştum. Çok değerli bir gazeteci büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm basın camiamızın başı sağ olsun'' diye konuştu. Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan da Behiç Kılıç'ın Bab-ı Ali'nin yetiştirdiği ender gazetecilerden biri olduğunu, kendisini çok eskiden beri tanıdığını ifade etti. Tantan, ilkeli ve kimlikli duruşuyla önemli görevleri yerine getiren Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto da Behiç Kılıç'ın basın camiasının çok değerli bir ismi olduğunu, kaybından büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Gazeteci Can Ataklı da Behiç Kılıç'ın uzun yıllardır tanıdığı, gazeteciliğini önemle izlediği bir gazeteci olduğunu belirterek, ''Bu mesleğe çok emek verdi. Dişiyle, tırnağıyla çalışanlardan, meşakkatini çekenlerden biriydi. Son dönemlerde de kendi inandığı doğrultuda bence örnek oldu, dik durmayı başardı ama ömrü vefa etmedi. Verimli olduğu bir çağda gitmesi basınımız adına önemli bir kayıptır'' dedi. Behiç Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Silivri'deki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı, Hacı Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan Aslıyücel, Yeniçağ gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik'in de aralarında bulunduğu gazeteciler ve siyasiler katıldı.