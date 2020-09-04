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Gazeteci Kenan Kırkaya'ya 1 yıl 6 ay hapis cezası

04 Eylül 2020 10:43

Yeni Yaşam gazetesi yazarı gazeteci Kenan Kırkaya, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin polisin sanal ortamda araştırma yapma yetkisini iptal etmesine karşın, olaydaki polis araştırma tutanağını polisin “istihbarat toplama yetkisine” dayandırdı. Bu durum, istihbari bilgilerin mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağına ilişkin hukuk kuralıyla çelişti.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Kenan Kırkaya hakkında Facebook hesabında yazdığı iddia edilen bazı yazılar ile Suriye paylaşımlarına ilişkin dava açtı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamada savunma yapan Kırkaya, söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının cezaevindeyken ele geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Akit’in yaptığı paylaşımlardan sonra hakkında dava açıldığını belirten Kırkaya, şahsına karşı yaptığı işten dolayı, muhalif kimliği nedeniyle sistematik olarak saldırı yapıldığını kaydetti.

Avukat Nuray Özdoğan ise soruşturma aşamasında hukuka aykırılıklar yapıldığını kaydetmiş, ev arama ve sosyal medya araştırma tutanağının hukuka aykırı düzenlendiğini vurgulamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin polise sanal ortamda takip yetkisi veren düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Özdoğan, AYM’nin gerekçeli kararının yayımlanmasının beklenmesini talep etmişti.

Mahkeme, 6 Temmuz 2020 tarihinde görülen duruşmada son kararını açıkladı. Kırkaya’yı “PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Kırkaya’nın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti. 

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