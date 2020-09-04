Gazeteci Kenan Kırkaya'ya 1 yıl 6 ay hapis cezası

Akit’in yaptığı paylaşımlardan sonra hakkında dava açıldığını belirten Kırkaya, şahsına karşı yaptığı işten dolayı, muhalif kimliği nedeniyle sistematik olarak saldırı yapıldığını kaydetti.
Avukat Nuray Özdoğan ise soruşturma aşamasında hukuka aykırılıklar yapıldığını kaydetmiş, ev arama ve sosyal medya araştırma tutanağının hukuka aykırı düzenlendiğini vurgulamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin polise sanal ortamda takip yetkisi veren düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Özdoğan, AYM’nin gerekçeli kararının yayımlanmasının beklenmesini talep etmişti.
Mahkeme, 6 Temmuz 2020 tarihinde görülen duruşmada son kararını açıkladı. Kırkaya’yı “PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Kırkaya’nın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.