Gazeteci Kenan Kırkaya'ya 1 yıl 6 ay hapis cezası

Yeni Yaşam gazetesi yazarı gazeteci Kenan Kırkaya, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin polisin sanal ortamda araştırma yapma yetkisini iptal etmesine karşın, olaydaki polis araştırma tutanağını polisin “istihbarat toplama yetkisine” dayandırdı. Bu durum, istihbari bilgilerin mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağına ilişkin hukuk kuralıyla çelişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Kenan Kırkaya hakkında Facebook hesabında yazdığı iddia edilen bazı yazılar ile Suriye paylaşımlarına ilişkin dava açtı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamada savunma yapan Kırkaya, söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının cezaevindeyken ele geçirilmiş olduğunu kaydetti.