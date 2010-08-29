-GAZETECİ KEMAL MORALI HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Gazeteci Kemal Moralı (86), hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1948 yılında Tasvir gazetesinde başlayan Moralı, Son Posta, Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1973 yılında Akdeniz Haber Ajansı'nın müdürü olarak İzmir'e giden Moralı, daha sonra TRT'de çalışmaya başladı ve TRT İzmir Radyosu'nda sanat programı ve denetçilik yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Moralı'nın cenazesi, bugün Bornova Yeni Cami'de ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.