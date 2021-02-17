Gazeteci Kemal Göktaş: İktidar Gare katliamından 'milli mutabakat' çıkarmaya çalıştı ama muhalefet bu kez soru sormayı başardı

Gazeteci Kemal Göktaş, Gara operasyonu sonrası siyasetteki gelişmeleri değerlendirdiği yazısında "Muhalefet bu defa, kritik bir anda, iktidarın söylemine teslim olmadı ve soru sormayı başardı" dedi.

Kısa Dalga'daki yazısında Kemal Göktaş, Gara operasyonuyla ilgili iktidarın sorumluluğu almadığına dikkat çekerek "İktidar için başarısızlığın altını çizen olgu, her kritik anda iktidarın söylemsel hegemonyasına teslim olan ve ona destek veren muhalefeti bu defa bulamamasıydı" diye yazdı.

Göktaş'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Gare katliamının ortaya çıkmasından sonra iktidar, başarısızlığın üzerini örtmeyi ve buradan kendi siyasal hedeflerine uygun bir “milli mutabakat” ile çıkmayı hesapladı. Bundan önce olduğu gibi muhalefet sorgusuz arkasında duracak ama “ihanetle, terörün, dış güçlerin yanında durmakla” suçlanmaktan kurtulamayacaktı.

Muhalefetin üzerine yine benzer suçlamalarla gitti: HDP üzerinden bir ayrıştırma yaratmak üzere lügatında bu konuda ne kadar sözü varsa muhalefetin üzerine pervasızca boca etti.

Ama hangi argümanı dile getirdiyse elinde kaldı.

...

İktidar için başarısızlığın altını çizen olgu, her kritik anda iktidarın söylemsel hegemonyasına teslim olan ve ona destek veren muhalefeti bu defa bulamamasıydı.

Muhalefet bu defa, kritik bir anda, iktidarın söylemine teslim olmadı ve soru sormayı başardı.



...

Soru sorarak ve sorumluyu işaret ederek, yani muhalefet olmanın asgari gereklerini bu defa yerine getiren muhalefetin bundan sonra göstereceği “basiret” ise bu yeni saldırı dalgasının akıbeti konusunda tayin edici olacak."