Gazeteci Karaoğlu son yolculuğunda

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Karaoğlu için Zeytinburnu'ndaki Fox TV merkez binasında tören düzenlendi. Karaoğlu'nun tabutuna meslektaşları tarafından çiçeklerin atılmasından sonra bir konuşma yapan Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, ''Şimdiye kadar birçok kaza ve ölüm haberi yaptı bu haber merkezi ama bu kez ateş tam bağrımıza düştü. Ersan, hayatın ortasında bile değildi, henüz 33 yaşındaydı. Her ölüm erken ama Ersan gerçekten aramızdan erken ayrıldı'' dedi.Törende fenalık geçiren Karaoğlu'nun eşi Meral Karaoğlu, hazır bekletilen bir ambulansa alındı. Karaoğlu'nun anne ve babasının da ayakta durmakta zorlandıkları görüldü.Karaoğlu'nun cenazesi, burada duaların okunmasının ardından cenaze aracına konularak doğum yeri olan Ankara'nın Beypazarı İlçesi Kızılcasöğüt Köyü'ne ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.Törene, Ersan Karaoğlu'nun ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.