Gazeteci Kaplanoğlu 'araç yok' diye mahkemeye götürülmüyor!

Terör örgütü propagandası” yaptığı suçlaması ile 88 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ozan Kaplanoğlu’nun ilk duruşması bugün görülecek. Bilirkişi raporunda sosyal medya hesaplarından sadece haber paylaşımı yaptığı belirtilen Kaplanoğlu’nun duruşmaya katılma talebi ise “Araç yok” denilerek kabul edilmedi. Kaplanoğlu duruşmaya SEGBİS'le katılacak.

Gazeteduvar'dan Çınar Livane Özer'in haberine göre, evine baskın yapılarak gözaltına alınan ve 88 gündür tutuklu olan bursamuhalif.com internet sitesinin editörü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Ozan Kaplanoğlu’nun ilk duruşması bugün saat 15.00’da Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

“Terör örgütü propagandası” yaptığı iddiası ile yargılanacak olan Kaplanoğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonunda hazırlanan bilirkişi raporu da duruşma öncesi dosyaya konuldu.

Bilirkişi raporu: Sadece haber var

Bilirkişi raporunda, Kaplanoğlu’nun sosyal medya hesaplarındaki bazı haber paylaşımlarının görsellerine yer verildi. Raporda, “Sanığın Fecebook hesabının pasif ve kapalı olduğu tespit edilmiştir. Sanığa ait olabilecek Twitter hesabı aktif ve yapılan paylaşımların herkese açık olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan paylaşımlar www.bursamuhalif.com adlı internet haber sayfasına ait paylaşımlardır” denildi. Raporda Kaplanoğlu’nun kendisine ait blogda da inceleme yapıldığı, paylaşımların “film ve haber ağırlıklı paylaşımlar” olduğu tespitine yer verildi.

"Araç yok" gerekçesi

Bursa’daki cezaevinin dolu olduğu gerekçesiyle Denizli’ye sevk edilen Kaplanoğlu ise ‘araç olmadığı’ gerekçesiyle bugünkü duruşmaya getirilmedi. Kaplanoğlu’nun avukatı Özgür Özcan, “Ozan Kaplanoğlu’nun duruşmaya getirilmesi için defalarca talep yazısı yazdık. Hatta bizzat kendisi de duruşmada olmak istediğini beyan etti. Yazılara herhangi resmi bir cevap verilmediği gibi ‘araç yok’ şeklinde bir gerekçe sunuldu. Yargılamanın en temel ilkelerinden ‘yüzyüze’ ve ‘doğrudan’ olması gereği Kaplanoğlu’nun talebinin kabul edilmesi önemlidir” dedi.

Özcan, Kaplanoğlu ile 5 gün önce ve üç gardiyanın gözetiminde görüşebildiklerini belirterek, “16 Temmuz’da görüşmek istedim. Haftasonu görüş olmadığı gerekçesi ile reddedildi. Bunun üzerine 26 Temmuz’da saat 11.00 gibi cezaevine gittim. Bu sefer de ‘boş oda olmadığını öğleden sonra gelmemi’ söylediler. Öğle arasından sonra tekrar gittiğimde 8 adet avukat görüşme odası bulunduğunu ancak sadece birinin dolu olduğunu gördüm. Kaplanoğlu ile görüşmem 30 dakika ile kısıtlandı. Bu görüşme de kamera ile kayıt altına alındı. Ayrıca 3 infaz koruma memuru da görüşme esnasında yanımızda bekledi. Kurum giriş çıkışı, bekleme süresi, imzalamam gerektiği söylenen belgeler, kamera kaydı ve infaz memurlarının bulunmasının yarattığı olumsuz psikolojik baskı altında ancak 30 dakika ile sınırlı görüşmenin savunma hakkının kullanımı bakımından etkin ve yeterli olmayacağı açıktır” dedi. Özcan bu uygulamalarla ilgili olarak 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na da yazılı başvuruda bulunduğunu belirtti.