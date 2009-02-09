Gazeteci Kalaycı toprağa verildi

Amcasının oğlu da kanser

Sibel Kalaycı kimdir?



Yaklaşık 8 yıldan bu yana kanser tedavisi gören Kalaycı için, memleketi Trabzon'un İncesu köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kalaycı'nın ailesi ve yakınları, Trabzon Valisi Nuri Okutan, AK Parti Trabzon Milletvekili Asım Aykan, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, İl Emniyet Müdürü Feridun Boz, gazeteci arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.Törende, Kalaycı'nın gazeteci arkadaşları, sağlığında onunla paylaştıkları anılarını anlattı.Kalaycı'nın yazılarını yayımladığı "www.gercekgundem.com" internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş, yaptığı konuşmada, Kalaycı'nın kansere yakalandığı ilk günden itibaren hep mücadele içerisinde olduğunu belirtti.Yarkadaş, Kalaycı'nın en zor anında bile mücadelesini sürdürürken yaşadığı deneyimleri, kanser hastalarıyla, okurlarıyla ve kamuoyuyla paylaştığını ifade ederek, "Hastalığı karşısında hiçbir zaman yaşama sevincini yitirmedi. Yaşamının son gününe kadar çevresine hep umut verdi. Karşılaştığı zorluklarla alay etmesini bildi. Bunları kitap haline getirdi. Sibel, kansere karşı mücadelede sembol oldu" dedi.Konuşmaların ardından Kalaycı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından, İncesu köyündeki aile kabristanına defnedildi.Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Sibel Kalaycı'nın babası Nevzat Kalaycı, kızının son saniyesini bile değerlendiren bir kişi olduğunu vurgulayarak, "Ölmeden önceki son dakikasında bile hapını içti, ilaçlarını kullandı. Devamlı mücadele eden ve arayan, soran, kanserli arkadaşlarına moral veren biriydi. Çıkarmış olduğu kitapla, internet sitesiyle kanserlilerin yaşantılarını dile getirerek ilgililere mesaj veriyordu" diye konuştu.Kızının da gömüldüğü aile mezarlığındaki 10 akrabasından 5'inin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Kalaycı, "Sibel, dedesi, amcası, amca oğlu, yengesi hep kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Şu anda hastanede amcamın oğlu kanser tedavisi görüyor" dedi.Kanserle ilgili fazla çalışma yapıldığına inanmadığını dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:"Kamuoyunun bilmediği bir şeyi açıklamak istiyorum. Yıllar önce, Çernobil faciası olduğu yıllarda bölgemizdeki çay satıcıları, firmalar o yıl çaya 2 ay vade, yüzde 40-50 ıskonto yapıyordu. Yani imha edilmesi gereken çayı imha etmediler, yüksek ıskontoyla halkımıza servis yaptılar. Bu hastalığın kaynağı o yıllarda aranmalı."Kalaycı'nın arkadaşı olan DSP Trabzon İl Başkanı Sibel Suiçmez de Karadeniz ve çevresindeki kanser vakalarını yöre halkının Çernobil'e bağladığını belirterek, bölgeye yönelik bir kanser politikası gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.Sibel Kalaycı, 1974 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Kalaycı, sağlık muhabiri olarak uzun yıllar çalıştığı Anka Haber Ajansı'ndan 2002 yılında yakalandığı meme kanseri nedeniyle malulen emekliye ayrıldı.Kalaycı, kanserle mücadelesini anlattığı "Kansere Gülümsemek" adlı kitabını çıkardı.Hastalığı süresince yazılarından kopmayan Kalaycı, 2006 yılı ortalarından itibaren de "www.gercekgundem.com" adlı internet sitesinde yazı yazmaya başladı; bu süreçte "Sibel'in Günlüğü" ve "Hüzün Mevsiminde Aşk" isimli iki kitabı yayımlandı.Sibel Kalaycı, önceki gece İstanbul'daki evinde vefat etti.Sarı basın kartı sahibi olan Kalaycı, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi.