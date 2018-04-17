T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damadı hakim karşısında

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA-  KAYINPEDERİ Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'in de ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Cemil Karanfil, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle avukatlarıyla gör

17 Nisan 2018 18:17

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA-  KAYINPEDERİ Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Esma Karanfil\'in de ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Cemil Karanfil, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle avukatlarıyla görüşmediği için davası karara bağlanamadı.
Cemil Karanfil\'in yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı. Avukat İrfan Öge, müvekkili Cemil Karanfil\'in psikolojik rahatsızlık yaşadığını, avukatları ve ailesiyle görüşmediğini belirterek, \"Bu nedenle esas hakkındaki savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz\" dedi. Mahkeme heyeti de sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi. 

MÜTALAAYA KATILMIYORUZ, EN ÜST SINIRDAN CEZALARIN TAYİNİNİ TALEP EDERİZ\"
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil  ile taraf avukatları hazır bulundu.   Şikayetçilerin Avukatı \"Mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın hem maktule hem de müştekiye karşı eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik  oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmamaktadır. Sanığın eylemden sonra pişmanlığını gösterir olgular olmadığını tekrarla maktul yönünden \"Tasarlayarak adam öldürme\" ve müşteki yönünden de \"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\" suçundan verilecek cezasının üst sınırdan tayinini talep ederiz\" dedi. 

AVUKAT: MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞAMAKTADIR
Sanık avukatı İrfan Öge de \"Müvekkilim Karanfil\'in psikolojik rahatsızlık yaşamaktadır. Bizimle ve ailesi ile görüşmemektedir. Bu nedenle esas hakkında savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz\" ifadelerini kullandı.

SANIK VE AVUKATINA SON KEZ SÜRE VERİLDİ
Cemil Karanfil\'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için dosyanın bulunduğu aşamayı dikkate alarak son kez süre verdi. Duruşma Mayıs ayına ertelendi. 

MÜTALAA GEÇEN DURUŞMADA AÇIKLANMIŞTI
Cemil Karanfil\'e, Kadir Demirel\'e yönelik eyleminden dolayı \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil\'e karşı eyleminden dolayı ise  \"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 13 yıldan 20  yıla kadar hapsi talep edilmişti.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serpil KIRKESERDHAYeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir DemirelEsma KaranfilCemil KaranfilAvukatMahkemeKATILMIYORUZ ENSINIRDAN CEZALARIN TAYİNİNİ TALEP EDERİZ" BakırköyAğır Ceza MahkemesiAvukatıSanığın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24