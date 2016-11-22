Gazeteci İsmet Tongo hayatını kaybetti

Spor basının değerli ismi gazeteci İsmet Tongo hayata gözlerimi yumdu. Tongo'nun cenazesi yarın defnedilecek.

İsmet Tongo kimdir?

İsmet Tongo, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki öğrenimini yarıda bırakıp, özel gazetecilik enstitüsüne girdi.



1959'da Günlük Spor Gazetesi'nde başladığı gazetecilik yaşamına İstanbul Ekspres, Vatan, Son Havadis gazetelerinde spor sekreteri olarak devam etti.

1965 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçti. Uzun süre bu gazetenin spor servisinde çalışan Tongo, Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD'nin açmış olduğu yarışmalarda 12'den fazla yılın gazetecisi ödülü ve çeşitli birincilikler aldı. 1976 yılında Dünya Kupası Tarihi adlı bir kitabı yayınlandı.